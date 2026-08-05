Villa Ocampo: Espacio Abierto invita a la comunidad a sumarse con donaciones para una nueva Feria Circular

Espacio Abierto invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de Espacio Circular, una propuesta que promueve el consumo responsable, la solidaridad y el cuidado del ambiente a través del intercambio de prendas y accesorios en buen estado.



Con el lema “Lo que no usás, podés donarlo”, se convoca a vecinos y vecinas a colaborar acercando ropa, calzado, abrigos y accesorios en buenas condiciones, para que puedan tener una segunda oportunidad y llegar a quienes los necesiten.

Las donaciones se recibirán hasta el miércoles 5 de agosto en la sede de Espacio Abierto (Mariano Moreno 1356), donde el equipo estará organizando y clasificando los elementos para la jornada.



La feria de Espacio Circular se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, a las 15:00 horas, en Mariano Moreno 1356. La dinámica es simple: quienes asistan podrán acercar una prenda o accesorio y elegir otro para llevarse, fomentando el intercambio, la reutilización y el acceso a ropa en buen estado.

La feria circular es un espacio basado en los principios de la economía circular, que busca extender la vida útil de los objetos mediante su reutilización. En lugar de desechar prendas que ya no se usan, se las pone nuevamente en circulación para que otras personas puedan aprovecharlas, reduciendo residuos, promoviendo el consumo consciente y fortaleciendo los lazos solidarios dentro de la comunidad.



Desde la organización invitan a todos los vecinos a revisar sus placares y sumarse a esta iniciativa, demostrando que un pequeño gesto puede generar un gran impacto social y ambiental.