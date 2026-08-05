Villa Ocampo: Nueva edición del Curso de Manipulación Segura y Saludable de Alimentos

La Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con la Oficina de ASSAL Villa Ocampo, informa que se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura y Saludable de Alimentos, una capacitación destinada a todas las personas que, por su actividad laboral, mantienen contacto con alimentos en cualquiera de sus etapas.

El curso está dirigido a quienes se desempeñan en tareas de venta, elaboración, transporte, almacenamiento y manipulación de alimentos, brindando herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas seguras, proteger la salud de los consumidores y promover el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria.

Las inscripciones serán presenciales en la Oficina de ASSAL Villa Ocampo, ubicada en Mitre Nº 950, a partir del martes 4 de agosto, y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

La capacitación se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Salón 30 de Noviembre.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo y la Oficina de ASSAL se invita a comerciantes, emprendedores, elaboradores, transportistas, gastronómicos y a todas las personas que desarrollan actividades relacionadas con la manipulación de alimentos a participar de esta instancia de formación, que busca fortalecer las buenas prácticas de higiene y manipulación, contribuyendo a la elaboración y comercialización de alimentos seguros para toda la comunidad.