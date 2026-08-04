La Sociedad Rural Reconquista inauguró la 90.ª edición de la Expo Rural

El acto de apertura se realizó el lunes 3 de agosto e incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa, el acto inaugural y una conferencia de prensa.

La Sociedad Rural Reconquista dio inicio a la 90.ª edición de la Expo Rural Reconquista con un acto oficial realizado el pasado lunes 3 de agosto, a las 19:30, en el Portón Peatonal 2 del predio ferial.

La ceremonia marcó la apertura formal de una nueva edición de uno de los eventos agropecuarios más importantes del norte santafesino y contó con el descubrimiento de una placa conmemorativa, el acto inaugural y una conferencia de prensa.

La Expo Rural volvió a reunir a productores, empresas, instituciones y público en general, consolidándose como un espacio de encuentro para el sector agropecuario, la industria, el comercio y los servicios de la región.

A continuación se adjunta el discurso de José I. Spontón, Presidente de la Sociedad Rural de Reconquista: