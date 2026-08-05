Cotelvo: Nuevo Consejo de Administración

En la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de COTELVO Servicios, posterior a la Asamblea General Ordinaria, se procedió a la distribución de cargos para el Ejercicio Nº 63 de la cooperativa.
Quedó constituido de la siguiente manera:
· Jorge Ceferino Martínez (presidente)
· Juan Pablo Pepermans (vicepresidente)
· Adrián Federico Brollo (secretario)
· Sandra Carolina Mussín (prosecretaria)
· Marcos Reinaldo Luque (tesorero)
· Graciela Analía Yaccuzzi (protesorera)
· Alejandro Darío Vera (1º vocal titular)
· Diego Javier Furlán (2º vocal titular)
· Javier Adrián Vicentín (3º vocal titular)
· Maira Mián (1º vocal suplente)
· Horacio Adolfo Schervinsky (2º vocal suplente)
· Javier Francisco Alegre (3º vocal suplente)
· Ricardo Enrique Van de Welde (síndico titular)
· Diego Sebastián Fontana (síndico suplente)