Cotelvo: Nuevo Consejo de Administración

En la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de COTELVO Servicios, posterior a la Asamblea General Ordinaria, se procedió a la distribución de cargos para el Ejercicio Nº 63 de la cooperativa.

Quedó constituido de la siguiente manera:

·         Jorge Ceferino Martínez (presidente)

·         Juan Pablo Pepermans (vicepresidente)

·         Adrián Federico Brollo (secretario)

·         Sandra Carolina Mussín (prosecretaria)

·         Marcos Reinaldo Luque (tesorero)

·         Graciela Analía Yaccuzzi (protesorera)

·         Alejandro Darío Vera (1º vocal titular)

·         Diego Javier Furlán (2º vocal titular)

·         Javier Adrián Vicentín (3º vocal titular)

·         Maira Mián (1º vocal suplente)

·         Horacio Adolfo Schervinsky (2º vocal suplente)

·         Javier Francisco Alegre (3º vocal suplente)

·         Ricardo Enrique Van de Welde (síndico titular)

·         Diego Sebastián Fontana (síndico suplente)

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar