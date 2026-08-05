Villa Ocampo: Convocatoria abierta para escritores del Dpto. General Obligado en la 7.ª Feria del Libro Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, en conjunto con la Biblioteca Pública «Brigadier Estanislao López», convoca a escritores y escritoras del Departamento General Obligado a participar del Stand de Escritores que formará parte de la 7.ª Feria del Libro del Jaaukanigás.

La propuesta tiene como objetivo promover y visibilizar la producción literaria regional, brindando un espacio para que autores y autoras del departamento puedan exhibir y acercar sus obras al público que visite la feria.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 3 al 31 de agosto, mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización. Asimismo, la recepción de ejemplares se realizará del 3 de agosto al 7 de septiembre en la Casa de la Cultura de Villa Ocampo, con un máximo de cinco ejemplares por título.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a todos los escritores y escritoras del Departamento General Obligado a sumarse a esta iniciativa, que busca fortalecer la producción cultural local y poner en valor el talento literario de nuestra región en el marco de uno de los eventos culturales más importantes del norte santafesino.

ENLACE DE INSCRIPCIÓN https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJQUhPFNxHkv7b6wDeMEhJMfq45-9ewAuuyGgJ2Ehekx2YbA/viewform