Villa Ocampo: Avance en la regularización dominial de los barrios Ocampo Samanés y El Progreso

El martes 4 de agosto, el Intendente, Cristian Marega, encabezó una reunión de trabajo junto al director provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, vecinos de los barrios Ocampo Samanés y El Progreso, y demás autoridades municipales, con el objetivo de brindar información sobre la situación dominial de los terrenos y avanzar en acciones concretas de regularización.

Durante el encuentro se expusieron los distintos casos planteados por los vecinos, permitiendo clarificar la situación jurídica de los inmuebles y brindar tranquilidad a las familias presentes. Asimismo, se recomendó expresamente no realizar pagos, operaciones de compra o cualquier tipo de trámite vinculado a los terrenos sin efectuar previamente las consultas y verificaciones correspondientes ante los organismos competentes.

Además, se definió un cronograma de trabajo conjunto entre el Municipio y la Dirección Provincial de Regularización Dominial para acompañar a cada vecino que requiera iniciar el proceso de escrituración mediante la Ley Nacional N.º 24.374 (Ley Pierri), siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno de la Provincia para brindar seguridad jurídica a las familias y acompañarlas en el proceso de regularización dominial, promoviendo soluciones concretas que garanticen el acceso al título de propiedad de sus viviendas.