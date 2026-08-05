Villa Ocampo: Convocatoria para Plan de Contingencia por el Fenómeno del Niño

La Municipalidad de Villa Ocampo convoca a productores ganaderos de la zona de isla de nuestro distrito, médicos veterinarios y fuerzas de seguridad a una reunión informativa y organizativa.

Ante el pronóstico del Fenómeno del Niño, la participación de todos los actores es fundamental para coordinar la logística y las acciones preventivas ante el posible movimiento de hacienda en los próximos meses.

  • Fecha: Martes 11 de agosto
  • Hora: 19:00 hs.
  • Lugar: Salón 30 de Noviembre, Municipalidad de Villa Ocampo.

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