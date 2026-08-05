Villa Ocampo: Convocatoria para Plan de Contingencia por el Fenómeno del Niño

La Municipalidad de Villa Ocampo convoca a productores ganaderos de la zona de isla de nuestro distrito, médicos veterinarios y fuerzas de seguridad a una reunión informativa y organizativa.

Ante el pronóstico del Fenómeno del Niño, la participación de todos los actores es fundamental para coordinar la logística y las acciones preventivas ante el posible movimiento de hacienda en los próximos meses.