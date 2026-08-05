Las Toscas: Abrieron las inscripciones para los puestos de venta de la Fiesta por el 146° Aniversario de Las Toscas

Los interesados en participar como vendedores ya pueden realizar el trámite en la Municipalidad. La inscripción se efectúa de manera presencial con presentación del DNI.

La Municipalidad de Las Toscas informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los puestos de venta que formarán parte de la Fiesta por el 146° Aniversario de Las Toscas.

Quienes deseen participar de esta tradicional celebración deberán acercarse a la Mesa de Entrada del municipio, ubicada en calle 12 Nº 901, con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para completar el trámite.

Durante la inscripción, los interesados podrán conocer los requisitos establecidos para la instalación de los puestos y formalizar su participación en el evento.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, la Municipalidad habilitó el teléfono (03482) 492279.

La convocatoria busca organizar la participación de emprendedores, comerciantes y gastronómicos que deseen formar parte de una de las celebraciones más importantes del calendario local, en el marco del 146° aniversario de la ciudad de Las Toscas.