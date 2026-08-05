Villa Ocampo: Informan cortes de tránsito en caminos rurales por obras de infraestructura

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, si las condiciones climáticas lo permiten , durante los días jueves 6 y viernes 7 de agosto se llevarán a cabo trabajos de excavación en los cruces de Camino Rural 18 con Las Calandrias y Camino Rural 18 con Camino Rural 21.

Como consecuencia de estas tareas, el tránsito permanecerá interrumpido durante la mañana en los sectores mencionados, por lo que se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución y optar por vías alternativas .

Asimismo, se comunica que la próxima semana continuarán las obras con trabajos de zanjeo sobre Camino Rural 18 y Camino Rural 21 , destinados a la colocación de ánodos de protección, lo que implicará nuevas interrupciones temporales del tránsito mientras se desarrollen las tareas.

Desde el Municipio se solicita respetar la señalización instalada en el lugar y las indicaciones del personal afectado a la obra, con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y permitir el normal desarrollo de los trabajos.