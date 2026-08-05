Villa Ocampo: El servicio de recolección de Residuos Rurales se realizará el 6 de agosto

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que este jueves 6 de agosto , a partir de las 6:30 horas, se llevará a cabo la recolección de residuos húmedos y secos correspondiente al Sector 3 – Parajes Rurales.

El servicio corresponde a la jornada que debió ser suspendida previamente debido a las condiciones climáticas, por lo que se solicita a los vecinos disponer los residuos para su retiro en el horario establecido.

Asimismo, se recuerda la importancia de separar los residuos húmedos y secos en bolsas diferentes, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema de gestión integral de residuos y al cuidado del ambiente.

Desde el Municipio agradecemos la colaboración y comprensión de la comunidad ante las reprogramaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio en condiciones seguras.