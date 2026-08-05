Villa Ocampo: Marega detalló las medidas preventivas ante la posible llegada de El Niño

El intendente destacó el trabajo conjunto con Protección Civil, la limpieza y optimización de los desagües y la elaboración de protocolos de contingencia. También habló sobre capacitaciones para el personal municipal, proyectos legislativos, el Centro Comercial a Cielo Abierto y la regularización dominial de terrenos.

Durante la mañana del martes 4 de agosto, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, dialogó con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde abordó diferentes temas relacionados con la gestión municipal y las acciones preventivas frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El mandatario local se refirió a la reunión desarrollada en la ciudad de Avellaneda, donde autoridades provinciales y municipales analizaron las medidas que deberán implementarse ante la posibilidad de lluvias intensas y una eventual creciente del río Paraná.

Marega explicó que una de las principales preocupaciones es la caída de una gran cantidad de agua en períodos muy cortos, como ya ocurrió en distintas localidades de la región. En ese sentido, remarcó que la primera intervención ante una emergencia corresponde a los municipios, que deben contar con protocolos de acción, sistemas de contingencia y desagües en condiciones.

El intendente señaló que el Gobierno provincial insiste en que las administraciones locales concentren sus esfuerzos en la limpieza y optimización de los sistemas de escurrimiento, con el propósito de reducir el impacto de las precipitaciones.

Según indicó, Villa Ocampo cuenta con un buen sistema de desagües, aunque se continúa trabajando para mejorarlo. No obstante, pidió prudencia al advertir que, cuando se registra una cantidad extraordinaria de agua en pocos minutos, ningún sistema puede responder inmediatamente a semejante volumen.

Trabajo conjunto con Protección Civil

Marega confirmó que el municipio mantiene reuniones con las diferentes áreas del Gobierno local, instituciones intermedias y la Junta Municipal de Protección Civil.

El objetivo es coordinar responsabilidades y tener preparados los protocolos necesarios para actuar ante cualquier contingencia climática. Esos procedimientos también fueron puestos a disposición de las autoridades provinciales de Protección Civil.

El intendente valoró que las medidas se estén planificando de manera anticipada, teniendo en cuenta que los pronósticos señalan al Litoral argentino como una de las regiones que podría verse más afectada por el fenómeno.

Convenio de capacitación con la Universidad Nacional del Litoral

Durante la entrevista, Marega también habló sobre la firma de un convenio de capacitación con la Universidad Nacional del Litoral.

El acuerdo permitirá que integrantes del gabinete y trabajadores municipales accedan a nuevas herramientas y estrategias destinadas a fortalecer la gestión pública.

Entre los principales temas de interés se encuentran la modernización del Estado, la optimización de los recursos y una mayor eficiencia en la administración de los gastos municipales.

“Siempre es bueno capacitarse porque permite seguir aprendiendo y contar con más herramientas para enfrentar problemas que cada vez presentan mayores dificultades”, expresó el mandatario.

Reunión con concejales

El intendente también se refirió al encuentro mantenido con los concejales del oficialismo, con quienes aseguró tener una relación fluida y un diálogo permanente.

Explicó que las reuniones permiten analizar previamente los proyectos que serán presentados ante el Concejo Municipal, escuchar diferentes opiniones y enriquecer las futuras normativas.

Centro Comercial a Cielo Abierto

Otro de los temas abordados fue la realización de una nueva jornada del Centro Comercial a Cielo Abierto, iniciativa impulsada conjuntamente por el Centro Comercial y la Secretaría de Producción municipal.

Marega consideró que la propuesta representa una oportunidad para acompañar a los comerciantes locales en un contexto económico complejo.

El municipio tendrá a su cargo la organización logística y el ordenamiento del tránsito, incluyendo los cortes de calles necesarios para el desarrollo de las actividades.

Regularización de terrenos mediante la Ley Pierri

Finalmente, el intendente anunció una reunión informativa destinada a vecinos de los barrios Campo Omané y El Progreso, relacionada con los trámites de regularización dominial mediante la Ley Pierri.

Del encuentro participaría el director provincial encargado de la aplicación de esta normativa, quien brindaría asesoramiento y respondería las consultas de las familias interesadas.

Marega explicó que existen terrenos que desde hace aproximadamente siete décadas continúan registrados a nombre de Saturnino García. Si bien se alcanzaron algunas soluciones parciales, el problema todavía no pudo resolverse de manera integral.

En ese marco, destacó que la Ley Pierri constituye una herramienta fundamental para avanzar en la regularización de las propiedades.

El intendente también recomendó a los vecinos asesorarse antes de comprar cualquier terreno y verificar cuidadosamente la documentación, para evitar operaciones basadas en promesas que posteriormente no coinciden con la situación legal de los inmuebles.

Gentileza: Antonio Paré