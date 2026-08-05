Villa Ocampo: Detienen a un hombre con cinco envoltorios de presunta cocaína

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en barrio Norte. Intervino personal de la PDI para las pericias correspondientes.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la madrugada de este martes 5 de agosto en Villa Ocampo, tras ser sorprendido con cinco envoltorios que contenían una sustancia blanquecina compatible con cocaína.

Según informó la Unidad Regional IX, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba patrullajes preventivos por la intersección de las calles Dr. Garro y Alberdi, en barrio Norte.

En ese contexto, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en bicicleta en contramano, por lo que decidieron identificarlo. Durante el procedimiento, el sujeto extrajo voluntariamente de entre sus prendas una media que contenía cinco envoltorios de nylon con una sustancia pulverulenta de color blanco, presuntamente cocaína.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la sede policial por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de estupefacientes.

Posteriormente se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las actuaciones y pericias correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

Del procedimiento fueron informados el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y la Oficina de Gestión Judicial de Las Toscas.