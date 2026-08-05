Villa Ocampo: La quinta fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil se jugará en Racing “El Campesino”

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Dirección de Deportes, informa que el día sábado 8 de agosto, desde las 10:00 horas, se disputará la quinta fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, un espacio que continúa promoviendo el deporte, la formación y los valores entre niños y niñas de la ciudad.

La jornada se desarrollará en las instalaciones del Club Racing “El Campesino”, con el C.A.O.F. como equipo local, y contará con la participación de las categorías 2012 a 2020.

La Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil forma parte del programa Proyectar 2026, impulsando el crecimiento deportivo y la integración de los más pequeños a través de la práctica del fútbol en un ámbito de encuentro, respeto y compañerismo.

Durante la jornada habrá servicio de cantina y el desarrollo de los encuentros estará sujeto a las condiciones climáticas.

¡La invitación está abierta para que las familias acompañen y alienten a los futuros protagonistas del deporte local!