Villa Ocampo: La Municipalidad recuerda los vencimientos de los impuestos municipales correspondientes a agosto

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a los contribuyentes las próximas fechas de vencimiento de los tributos municipales correspondientes al mes de agosto, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y mantener los pagos al día.

En este marco, se informa que la Tasa General de Inmuebles (TGI), correspondiente al Período 07, vencerá el 13 de agosto de 2026, mientras que el Derecho de Registro e Inspección (DReI), también correspondiente al Período 07, tendrá su vencimiento el 18 de agosto de 2026. Se recomienda a los contribuyentes realizar los pagos dentro de las fechas establecidas para evitar recargos y mantener al día sus obligaciones tributarias con el Municipio.

Desde el Municipio se invita a los vecinos y contribuyentes a realizar el pago dentro de los plazos establecidos, evitando recargos por mora y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos que se brindan en la ciudad.

Para consultas sobre liquidaciones, formas de pago o cualquier trámite relacionado con los impuestos municipales, los interesados pueden acercarse a las oficinas correspondientes de la Municipalidad en los horarios habituales de atención o comunicarse con la Oficina de Rentas (3482-332561).