Villa Ocampo: Aprehenden a un joven tras un desorden en la vía pública

El incidente se originó luego de que una mujer reclamara por una presunta agresión sufrida por su hijo de 8 años. El acusado fue detenido por la Policía.

Un joven mayor de edad fue aprehendido en Villa Ocampo tras un desorden registrado en la vía pública que derivó en la intervención de efectivos de la Comisaría 4.ª y del Comando Radioeléctrico Zona Norte.

Según el informe policial, el hecho ocurrió el domingo 2 de agosto alrededor de las 19:30 en la intersección de la Ruta Nacional N.º 11 y bulevar Urquiza, donde se denunciaba un desorden que además provocaba la obstrucción del tránsito.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su hijo, de 8 años, habría sido agredido por un hombre conocido. De acuerdo con su relato, al acercarse para pedir explicaciones por lo sucedido, el acusado reaccionó de manera violenta y comenzó a lanzar golpes de puño contra la pareja de la denunciante.

La víctima logró defenderse y contener al agresor hasta la llegada del personal policial, que procedió a la aprehensión del involucrado, un joven mayor de edad domiciliado en Villa Ocampo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias que dieron origen al conflicto y la presunta agresión al menor.