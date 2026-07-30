Villa Ocampo: Recuperan una cortadora de césped robada durante una investigación por hurto

El elemento había sido dejado en una vivienda del barrio 8 de Octubre. La propietaria lo entregó voluntariamente a la Policía.

En el marco de una investigación por un hecho de hurto denunciado el pasado 9 de julio, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX logró recuperar una máquina cortadora de césped sustraída en la ciudad de Villa Ocampo.

Según el informe policial, el procedimiento se llevó a cabo el 29 de julio alrededor de las 14:45. La causa tiene como víctima a un hombre mayor de edad, domiciliado en el barrio San José, quien había denunciado la sustracción de una cortadora de césped de 1¼ HP, con cuatro ruedas de chapa recubiertas de goma, carcaza despintada y manillar envuelto con cinta de goma.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a una vivienda del barrio 8 de Octubre, donde entrevistaron a una mujer mayor de edad. La vecina manifestó que el 15 de julio un hombre conocido se presentó en su domicilio con la máquina cortadora de césped, la dejó en el lugar y nunca regresó a retirarla.

Ante esta situación, la mujer hizo entrega voluntaria del elemento, que fue secuestrado por la Policía para ser incorporado a la causa y posteriormente restituido a su propietario.

La investigación continúa y la Policía procura el comparendo del presunto involucrado para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.