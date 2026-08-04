Villa Ocampo: Modificación en el servicio de Recolección de Residuos

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que la recolección de residuos suspendida durante la noche del lunes 3 de agosto debido a las condiciones climáticas se realizará hoy, martes 4 de agosto, con un cronograma especial, teniendo en cuenta el estado de las calles.

En el Sector 1, el servicio comenzará a partir de las 12:30 horas del medio día.

Asimismo, se informa que la recolección correspondiente al Sector 2 dará inicio hoy a partir de las 18:30 horas, debido a las condiciones climáticas y al estado de los caminos.

Se solicita a los vecinos colaborar respetando los horarios establecidos y se agradece la comprensión ante las modificaciones ocasionadas por las inclemencias del tiempo.