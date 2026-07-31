Villa Ocampo: Un detenido, un menor demorado y secuestro de marihuana, cocaína y dinero

El operativo se inició durante un patrullaje preventivo en el barrio Foprovi. La Policía secuestró estupefacientes, una motocicleta y dinero en efectivo.

Un importante procedimiento por presunta comercialización de estupefacientes se llevó a cabo este 30 de julio en la ciudad de Villa Ocampo, donde personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX detuvo a un hombre mayor de edad y demoró a un adolescente de 17 años, además de secuestrar marihuana, cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

De acuerdo con el parte policial, el operativo comenzó alrededor de las 12:20, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos por el barrio Foprovi observaron a dos personas que se desplazaban en motocicleta realizando un aparente intercambio de elementos, conocido comúnmente como «pasa manos».

Al intentar identificarlos, el conductor emprendió la fuga y, durante la persecución, arrojó un bulto en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y San Lorenzo.

Pocos minutos después, en inmediaciones del barrio Sagrado Corazón de Jesús, los uniformados lograron interceptar a uno de los involucrados, un vecino de Villa Ocampo, quien, según el informe oficial, opuso resistencia al procedimiento e intentó retirarse del lugar. Por tal motivo, fue aprehendido por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 por comercialización de estupefacientes y resistencia a la autoridad.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un pan de marihuana, material vegetal compatible con esa sustancia, varios envoltorios con sustancias que serían cocaína y marihuana, además de una motocicleta y dinero en efectivo.

Como resultado de las tareas investigativas posteriores, también fue aprehendido un adolescente de 17 años, quien fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia de Menores.

En el procedimiento intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal y de la jueza de Menores de turno, quienes dispusieron las medidas judiciales correspondientes.