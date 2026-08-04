El Gobierno de Santa Fe inició en Avellaneda una ronda de jornadas regionales por el fenómeno de El Niño

Junto a presidentes comunales e intendentes de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier, funcionarios provinciales mostraron cómo se prepara Santa Fe para afrontar el evento climático, en tanto remarcaron la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.

En el Centro Cultural Municipal de Avellaneda, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un ciclo de jornadas regionales para coordinar, junto a los gobiernos locales, la estrategia de prevención y respuesta ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño 2026-2027.



Ante la amplia presencia de representantes de localidades de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier, funcionarios de las áreas de Protección Civil, Recursos Hídricos, Agricultura y Ganadería, Vinculación Regional y Municipios y Comunas de la Provincia brindaron detalles del plan de coordinación y obras que se realiza en cada departamento del territorio santafesino.



Al mismo tiempo, se recibieron consultas de los presentes referidas a la elaboración de los planes de contingencia, sobre la conformación de las Juntas Locales de Protección Civil, escurrimientos de las aguas y diferentes aspectos vinculados al manejo de la emergencia.



“Además de trabajar juntos, debemos hacerlo de manera ordenada y planificada. Cada intendente y presidente comunal que hoy está aquí debe darle mucha importancia a la estructura de su localidad para que entre todos, podamos tomar las mejores decisiones en materia de prevención”, expresó el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.



A su turno, el intendente de Avellaneda, ciudad anfitriona del primer encuentro regional, Gonzalo Braidot, agradeció al gobierno de Maximiliano Pullaro por estar presente en casa departamento para “coordinar de manera anticipada la mejor respuesta posible a los impactos que puedan tener nuestras comunidades por el fenómeno climático”.



Participaron secretarios de distintos ministerios del Gobierno de la Provincia, representantes de entidades locales y departamentales; sociedades rurales; de fuerzas de seguridad, entre otras. También formaron parte los senadores por General Obligado, Orfilio Marcón; por Vera, Osvaldo Sosa, y los diputados provinciales Dionisio Scarpín y Sergio Chiqui Rojas.



Los encuentros continuarán este martes en Rafaela -departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín- y Ceres -departamentos San Cristóbal y 9 de Julio-.