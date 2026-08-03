Villa Ocampo: Tres hombres fueron aprehendidos por caza ilegal de carpinchos y tenencia de municiones

El procedimiento fue realizado por efectivos de “Los Pumas” en la zona de islas. Secuestraron cinco ejemplares de carpincho sin vida y siete cartuchos calibre 20.

Personal de la Sección N.° 9 Villa Ocampo, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, llevó adelante un procedimiento en la zona de islas, en jurisdicción de esa ciudad, en el marco de patrullajes preventivos dispuestos mediante una orden operacional.

Mientras los efectivos navegaban por el río Paranacito a bordo de la embarcación institucional Puma IX, observaron un piraguón ocupado por tres hombres mayores de edad, quienes fueron identificados.

Durante la requisa, los agentes constataron que transportaban cinco ejemplares de carpincho sin vida. Además, uno de los ocupantes entregó voluntariamente una cartuchera que contenía siete cartuchos calibre 20 y manifestó que el arma de fuego utilizada había caído al agua.

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Las Toscas, los tres involucrados fueron aprehendidos y se procedió al secuestro de los elementos de interés para la investigación.

Se iniciaron actuaciones por la presunta infracción al artículo 189 bis, inciso II, del Código Penal, relacionado con la tenencia ilegal de municiones, y por incumplimiento de la Ley Nacional N.° 22.421 de Conservación de la Fauna.

Los ejemplares de carpincho fueron examinados por un médico veterinario, quien determinó que la carne no era apta para el consumo humano, por lo que se dispuso su desnaturalización.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Las Toscas.

Gentileza: Antonio Paré