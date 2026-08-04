El desarrollo del norte, eje de la reunión entre Scarpin y Pullaro

El diputado y el gobernador trabajaron temas vinculados a producción, infraestructura, industria, turismo, innovación, seguridad y educación. Scarpin calificó la reunión como muy positiva y destacó el compromiso de Pullaro con la región.

El diputado provincial Dionisio Scarpin se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro para trabajar una agenda de desarrollo para el norte santafesino, vinculada a los distintos sectores productivos de la región. Durante el encuentro abordaron temas relacionados con el desarrollo rural, la industria, la creación y consolidación de áreas y parques industriales, el turismo, la innovación y obras estratégicas como las rutas transversales.

“El norte tiene campo, industria, comercio, turismo, instituciones y gente con muchas ganas de crecer. Nuestro trabajo es ordenar una agenda concreta para que todo ese potencial se transforme en más producción, más empleo y más oportunidades”, expresó Scarpin. En la reunión también se trataron temas de seguridad y educación, dos ejes que el legislador consideró centrales para acompañar el crecimiento de la región.

Scarpin valoró la predisposición del gobernador y señaló que Pullaro se comprometió a seguir trabajando en los temas planteados. “Fue una reunión muy positiva. El gobernador conoce el norte, sabe lo que representa para Santa Fe y tiene la decisión de acompañar una agenda que mire al interior productivo”, concluyó.