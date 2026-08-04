La Municipalidad de Las Toscas participó de la firma de convenios del Programa Munigestión

El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, participó el viernes pasado en la ciudad de Santa Fe de la firma de convenios del Programa «Munigestión», una iniciativa que fortalece los vínculos entre las universidades y los gobiernos locales de la provincia.

La jornada reunió a representantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el objetivo de seguir generando espacios de articulación, intercambio y cooperación que contribuyan al fortalecimiento de las gestiones municipales.

Durante el encuentro se concretó la firma de convenios y se desarrollaron distintas presentaciones abiertas, destinadas a compartir experiencias y propuestas vinculadas al trabajo conjunto entre las instituciones académicas y los gobiernos locales.

«Estos espacios son muy valiosos porque nos permiten generar vínculos con las universidades, acceder a nuevas herramientas de gestión y seguir capacitándonos para brindar mejores respuestas a nuestros vecinos. Creemos que el trabajo articulado entre el ámbito académico y los gobiernos locales es fundamental para impulsar políticas públicas de calidad», expresó el intendente Iván Sánchez.

La participación de Las Toscas en este programa reafirma el compromiso de la gestión municipal con la formación permanente, el intercambio de experiencias y la construcción de redes de cooperación que contribuyan al desarrollo de la ciudad.