El Intendente ocampense Cristian Marega participó de la firma de convenio Munigestión 2026

El viernes 31 de julio, el Intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, participó en la ciudad de Santa Fe de la firma del convenio Munigestión 2026, realizada en las instalaciones de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), junto a representantes de otros gobiernos locales de la provincia.

La jornada fue encabezada por la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quienes, junto a autoridades universitarias, intendentes, presidentes comunales y legisladores, renovaron el compromiso de trabajo conjunto entre las universidades públicas y los gobiernos locales.

Munigestión es un programa de cooperación creado por la UNL en 1998, al que posteriormente se incorporaron la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente integra una red conformada por 137 gobiernos locales de las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión e innovación en las políticas públicas locales mediante la capacitación, la cooperación técnica, la producción de conocimiento y el intercambio de experiencias.

Durante el encuentro se presentó el Ciclo de Capacitación Munigestión 2026, que estará orientado a autoridades, funcionarios y equipos técnicos de los gobiernos locales. En esta nueva edición, las capacitaciones estarán enfocadas en los desafíos que plantea la reciente reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, especialmente en la elaboración de las futuras Cartas Orgánicas Municipales, además de abordar temáticas vinculadas a la autonomía municipal, los recursos públicos y la planificación urbano-territorial.

Asimismo, la Universidad Nacional del Litoral expuso las capacidades académicas, científicas y de extensión que pone al servicio de los municipios, compartiendo experiencias relacionadas con la gestión del riesgo hídrico, el fenómeno de El Niño, la planificación territorial, la innovación para el desarrollo local y distintas herramientas de apoyo a la gestión pública.

Con la renovación de este convenio, la Municipalidad de Villa Ocampo reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la capacitación de sus equipos de trabajo y de generar vínculos institucionales que contribuyan a una gestión moderna, eficiente y orientada al desarrollo de la comunidad.