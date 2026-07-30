Orfilio Marcón confirmó más de $182.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

«Esto busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a las comunidades educativas del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

LAS TOSCAS Jardín 127

$ 13.971.000 equipos climatizadores

Vª OCAMPO Escuela Técnica 619

$ 3.160.000 para elementos de carpintería

LA ESMERALDA Escuela 6251

$ 22.368.000 para techar patio

FLORENCIA Escuela 6187

$ 20.031.000 pabellón sanitario

FLOR DE ORO Escuela 450

$ 2.320.000 equipos climatización

RECONQUISTA Esc. Adultos 1020 $ 1.802.000 luminarias de tinglado

COLONIA LA CELIA Escuela 917

$ 29.757.000 refacciones edilicias

VILLA ADELA Escuela 6106

$ 12.371.000 cambio instalación eléctrica

RRECONQUISTA Escuela 1236

$ 9.576.000 reparaciones edilicias

RECONQUISTA Esc Técnica 634

$ 18.330.000 equipos climatización

FLOR DE ORO Escuela 450

$ 5.495.000 refacción galería y baños

MALABRIGO Escuela 6365

$ 19.929.000 reparaciones biblioteca y cocina

VILLA OCAMPO Escuela 470

$ 3.983.000 cocina heladera termotanque y climatizadores

VILLA ADELA Escuela 6106

$ 3.997.000 compra ventanas

BERNA Esc Secundaria 594

$ 25.042.000 módulos sanitarios