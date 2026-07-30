Orfilio Marcón confirmó más de $182.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
«Esto busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a las comunidades educativas del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
LAS TOSCAS Jardín 127
$ 13.971.000 equipos climatizadores
Vª OCAMPO Escuela Técnica 619
$ 3.160.000 para elementos de carpintería
LA ESMERALDA Escuela 6251
$ 22.368.000 para techar patio
FLORENCIA Escuela 6187
$ 20.031.000 pabellón sanitario
FLOR DE ORO Escuela 450
$ 2.320.000 equipos climatización
RECONQUISTA Esc. Adultos 1020 $ 1.802.000 luminarias de tinglado
COLONIA LA CELIA Escuela 917
$ 29.757.000 refacciones edilicias
VILLA ADELA Escuela 6106
$ 12.371.000 cambio instalación eléctrica
RRECONQUISTA Escuela 1236
$ 9.576.000 reparaciones edilicias
RECONQUISTA Esc Técnica 634
$ 18.330.000 equipos climatización
FLOR DE ORO Escuela 450
$ 5.495.000 refacción galería y baños
MALABRIGO Escuela 6365
$ 19.929.000 reparaciones biblioteca y cocina
VILLA OCAMPO Escuela 470
$ 3.983.000 cocina heladera termotanque y climatizadores
VILLA ADELA Escuela 6106
$ 3.997.000 compra ventanas
BERNA Esc Secundaria 594
$ 25.042.000 módulos sanitarios