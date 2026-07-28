El Diputado Peralta insiste con la Guardia Pediátrica para el Norte Santafesino

Este lunes 27 de julio, el Diputado Emiliano Peralta ingresó un nuevo proyecto de comunicación, en el cual solicita se establezca una guardia pediátrica de carácter permanente en el Hospital Regional de Reconquista, un anhelo por el que viene luchando desde hace casi siete años Mauro Ramoa, papá de Valentina Ramoa Queral, una niña de 3 años que falleció en Octubre de 2019 tras no haber sido atendida a tiempo en dicho nosocomio.

Peralta explicó que este es un reclamo que surgió de toda la sociedad civil de Reconquista y la región, conmovida por la muerte, quizás evitable, de una niña de 3 años quien no fue atendida a tiempo en una primera instancia. “Sucede que el día que Valentina es llevada por primera vez al Hospital por sus papás, coincidía con que la guardia estaba atendiendo otra urgencia, que eran los heridos de arma blanca de una carrera clandestina. Evidentemente, si hubiera existido una guardia específica de pediatría, habrían habido médicos que trataran a Valentina. No sabemos si eso habría salvado la vida de la niña, pero al menos le habría dado la atención que merecía. Este evento, nos demuestra la necesidad imperiosa de que existan médicos de especialidad de niños en una guardia específica.”

El Diputado también se refirió a la problemática de pediatras en la Provincia de Santa Fe, al referir que no solo afecta al sector público sino también al privado. “La media en Argentina es de 37 pediatras por cada 100.000 habitantes. En Santa Fe estamos un poquito por encima, 45 por cada 100.000, pero el problema es que poco más del 80% están únicamente en Santa Fe y Rosario.”

Volviendo al Hospital de Reconquista, la lucha que encarniza Mauro Ramoa y su familia lleva varios apoyos de ciudades y comunas. Los concejos deliberantes de Florencia, Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, Romang y Calchaquí, entre otros, han expresado su apoyo. Como también diversas comunas de los departamentos General Obligado y Vera: Fortin Olmos, El Arazá, Nicanor Molinas, Las Garzas, Guadalupe Norte, Margarita, por nombre algunas. “Es que el impacto de esta medida, de suceder, es regional. No hay una guardia pediátrica entre Santa Fe y Resistencia, ni en el sistema público de salud ni en el privado. Hay que rogar que un hijo no se enferme o tenga un accidente en día y hora no laborables. Son cerca 300.000 personas las que se beneficiarían”, manifestó el legislador.

En la Cámara de Diputados, existieron diversos intentos por lograr la ansiada guardia pediátrica.

Proyectos de Comunicación que fueron aprobados, de parte del diputado mandato cumplido Héctor “Gogui” Gregoret y de la actual diputada Amalia Granata, así como un pedido de informe de la diputada mandato cumplido Marlen Espíndola. Más cerca en el tiempo, no fueron tratados y caducaron los expedientes presentados por Agustina Donnet (diputada mandato cumplido) y la tosquense “Charo” Mancini. Pese a la insistencia legislativa, ni este ni el anterior gobierno pudieron establecerla. “No importa, como siempre dice Mauro, hay que seguir insistiendo hasta que se dé”, analizó Peralta.

“Estamos acá para acompañar un reclamo y una lucha que es legítima y genuina; no importa qué partido político lo logre, lo importante es que se haga. El Norte de Santa Fe no puede tener ciudadanos relegados a una atención médica de segunda clase, diferente a la que hay en la capital o en el Sur. Seguiremos insistiendo.”, finalizó el Legislador.