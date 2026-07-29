AMSAFE ratificó la jornada provincial de protesta sin paro

Luego de que el Gobierno de Santa Fe anunciara el cierre de la discusión salarial docente mediante decreto, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) expresó su rechazo a la decisión y ratificó su plan de lucha, que comenzará este jueves 30 de julio con una jornada provincial de protesta.

Precisó que se realizarán banderazos en ocho localidades de la región: Malabrigo, Romang, Reconquista, Villa Ocampo, Villa Ana, Las Toscas, Florencia y Villa Guillermina. En Reconquista, la concentración será a las 18:30 en la esquina de calles Habegger y General Obligado, con banderas, pancartas y símbolos del gremio para visibilizar sus reclamos.