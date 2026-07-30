Las Toscas: Premiación Pesca Día del Amigo

El evento se realizó el domingo 26 de julio en el Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá, de Las Toscas. En total participaron 23 embarcaciones y al rededor de 100 personas de las localidades de Las Toscas, Reconquista y Villa Ocampo.
El primer puesto recibió un premio de $600.000, el segundo puesto obtuvo $500.000, mientras que el tercer puesto acreditó $400.000. Para el cuarto puesto se estableció un premio de $300.000 y el quinto puesto de $200.000.
Además, se entregó un premio especial de $300.000 a la pieza mayor.
El 6°, 7° y 8° puesto, además del trofeo, se llevaron el valor de la inscripción que es de $180.000 por equipo. Para el 9° y 10° puesto se entregaron trofeos.
Lista de ganadores:
|Puesto
|Equipo
|Total
|Integrantes
|Localidad
|1.º
|9
|1349
|Germán Álvarez – Heber Medina – Marcos Vicentin
|Villa Ocampo
|2.º
|12
|1325
|Esteban Jones – Analía Gómez – Ruth Winkler
|Las Toscas
|3.º
|23
|1273
|Darío Forlín – Leonel Reniero – Juan Carlos Ibarra
|Las Toscas
|4.º
|11
|1185
|Paola Bertos – Gustavo Ramírez – Amado Eduardo
|Villa Ocampo
|5.º
|8
|1157
|Iván Ojeda – Juan R. Paredes – Jesús Barría
|Villa Ocampo
|6.º
|17
|1130
|Matías Furlán – Villa Ocampo – Osvaldo Bosch
|Villa Ocampo
|7.º
|15
|1124
|Luis Fernández – Luciano Zapata – Diana Berdún
|Villa Ocampo
|8.º
|24
|1031
|Claudio Álvarez – Mario Altamiranda – Alejandro Ferreyra
|Reconquista
|9.º
|4
|993
|Omar Gaitán – Viviana Medina – Soledad Bertos
|Villa Ocampo
|10.º
|3
|863
|Maikel Macuglia – José Luis Filippon – Fernando Karlen
|Las Toscas
La pieza mayor ganó el equipo n° 24, compuesto por: Alvarez Claudio, Altamiranda Mario y Ferreyra Alejandro, de Reconquista.