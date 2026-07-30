Las Toscas: Premiación Pesca Día del Amigo

El evento se realizó el domingo 26 de julio en el Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá, de Las Toscas. En total participaron 23 embarcaciones y al rededor de 100 personas de las localidades de Las Toscas, Reconquista y Villa Ocampo.

El primer puesto recibió un premio de $600.000, el segundo puesto obtuvo $500.000, mientras que el tercer puesto acreditó $400.000. Para el cuarto puesto se estableció un premio de $300.000 y el quinto puesto de $200.000.

Además, se entregó un premio especial de $300.000 a la pieza mayor.

El 6°, 7° y 8° puesto, además del trofeo, se llevaron el valor de la inscripción que es de $180.000 por equipo. Para el 9° y 10° puesto se entregaron trofeos.



Lista de ganadores:

Puesto Equipo Total Integrantes Localidad 1.º 9 1349 Germán Álvarez – Heber Medina – Marcos Vicentin Villa Ocampo 2.º 12 1325 Esteban Jones – Analía Gómez – Ruth Winkler Las Toscas 3.º 23 1273 Darío Forlín – Leonel Reniero – Juan Carlos Ibarra Las Toscas 4.º 11 1185 Paola Bertos – Gustavo Ramírez – Amado Eduardo Villa Ocampo 5.º 8 1157 Iván Ojeda – Juan R. Paredes – Jesús Barría Villa Ocampo 6.º 17 1130 Matías Furlán – Villa Ocampo – Osvaldo Bosch Villa Ocampo 7.º 15 1124 Luis Fernández – Luciano Zapata – Diana Berdún Villa Ocampo 8.º 24 1031 Claudio Álvarez – Mario Altamiranda – Alejandro Ferreyra Reconquista 9.º 4 993 Omar Gaitán – Viviana Medina – Soledad Bertos Villa Ocampo 10.º 3 863 Maikel Macuglia – José Luis Filippon – Fernando Karlen Las Toscas

La pieza mayor ganó el equipo n° 24, compuesto por: Alvarez Claudio, Altamiranda Mario y Ferreyra Alejandro, de Reconquista.