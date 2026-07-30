Las Toscas: Premiación Pesca Día del Amigo

El evento se realizó el domingo 26 de julio en el Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá, de Las Toscas. En total participaron 23 embarcaciones y al rededor de 100 personas de las localidades de Las Toscas, Reconquista y Villa Ocampo.

El primer puesto recibió un premio de $600.000, el segundo puesto obtuvo $500.000, mientras que el tercer puesto acreditó $400.000. Para el cuarto puesto se estableció un premio de $300.000 y el quinto puesto de $200.000.

Además, se entregó un premio especial de $300.000 a la pieza mayor.

El 6°, 7° y 8° puesto, además del trofeo, se llevaron el valor de la inscripción que es de $180.000 por equipo. Para el 9° y 10° puesto se entregaron trofeos.


Lista de ganadores:

PuestoEquipoTotalIntegrantesLocalidad
1.º91349Germán Álvarez – Heber Medina – Marcos VicentinVilla Ocampo
2.º121325Esteban Jones – Analía Gómez – Ruth WinklerLas Toscas
3.º231273Darío Forlín – Leonel Reniero – Juan Carlos IbarraLas Toscas
4.º111185Paola Bertos – Gustavo Ramírez – Amado EduardoVilla Ocampo
5.º81157Iván Ojeda – Juan R. Paredes – Jesús BarríaVilla Ocampo
6.º171130Matías Furlán – Villa Ocampo – Osvaldo BoschVilla Ocampo
7.º151124Luis Fernández – Luciano Zapata – Diana BerdúnVilla Ocampo
8.º241031Claudio Álvarez – Mario Altamiranda – Alejandro FerreyraReconquista
9.º4993Omar Gaitán – Viviana Medina – Soledad BertosVilla Ocampo
10.º3863Maikel Macuglia – José Luis Filippon – Fernando KarlenLas Toscas

La pieza mayor ganó el equipo n° 24, compuesto por: Alvarez Claudio, Altamiranda Mario y Ferreyra Alejandro, de Reconquista.

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