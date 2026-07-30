Villa Ocampo: Nueva propuesta de Vóley recreativo para adolescentes

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Dirección de Deportes , informa que a partir del mes de agosto comenzará a desarrollarse una nueva propuesta de Vóley Recreativo , destinada a chicos y chicas de 12 a 15 años , con el objetivo de brindar un espacio de aprendizaje, integración y recreación a través del deporte.

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del C.E.F. N.º 35 , todos los martes y jueves , en el horario de 18:00 a 19:00 horas.

La iniciativa está pensada para quienes deseen iniciarse en la práctica del vóley, sin necesidad de contar con experiencia previa ni participar de competencias, promoviendo un ambiente de compañerismo, diversión y desarrollo de habilidades deportivas.

Desde el Gobierno de la Ciudad se continúa impulsando propuestas recreativas y formativas que fomentan la actividad física, los hábitos saludables y la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios de contención e integración.

Se invita a las familias a acompañar a los jóvenes interesados y sumarse a esta nueva propuesta deportiva que comenzará en el mes de agosto.