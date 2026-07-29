Villa Ocampo: La Junta Local de Protección Civil avanza en la planificación preventiva ante el posible fenómeno El Niño

El pasado martes 28 de julio , en el Palacio Municipal, se llevó a cabo una reunión de la Junta Local de Protección Civil encabezada por el intendente Cristian Marega, con la participación de integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas instituciones y organismos de la ciudad, con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante el posible desarrollo del fenómeno climático El Niño.

Durante el encuentro se analizó el escenario climático previsto para la región y se compartieron los pronósticos que indican una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales, acompañadas por tormentas intensas, fuertes vientos y ocasional caída de granizo. En este sentido, se destacó la importancia de trabajar de manera anticipada para reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Entre los principales temas abordados se dialogó sobre los posibles impactos que podrían generarse en Villa Ocampo, como el incremento del caudal del río Paraná y del Arroyo Los Amores, anegamientos de caminos rurales, complicaciones para el sector productivo y riesgos sanitarios asociados a eventos climáticos extremos. Asimismo, se remarcó que el comportamiento de los sistemas hídricos provenientes de otras provincias también influye directamente en la situación local.



Además, se presentó el trabajo preventivo que el Municipio ya viene desarrollando, destacándose la elaboración de protocolos específicos de actuación, el relevamiento de sectores vulnerables, el mapeo poblacional, la capacitación del personal municipal y la coordinación entre las distintas áreas para optimizar la respuesta ante cualquier eventualidad. También se expusieron las obras hidráulicas ejecutadas y las que continúan en marcha para mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la coordinación interinstitucional. Se definieron las responsabilidades de cada organismo en caso de emergencia y se acordó fortalecer el trabajo conjunto para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, la asistencia sanitaria, el abastecimiento de agua potable y la atención de las familias que pudieran verse afectadas. Asimismo, se remarcó la importancia de que toda la información vinculada al fenómeno sea difundida exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad, con el fin de brindar información clara, precisa y evitar la circulación de datos no verificados.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Villa Ocampo se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con todas las instituciones involucradas, fortaleciendo la prevención, la planificación y la preparación de la comunidad para afrontar de la mejor manera los desafíos que pudiera presentar este fenómeno climático.

Acta de la reunión