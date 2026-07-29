Las Toscas: El Club Caza y Pesca Pato Cuá renovó su Comisión Directiva

Durante la asamblea anual fueron aprobados por unanimidad la Memoria y Balance 2025/2026 y un proyecto vinculado al futuro dominial del predio de la institución.

El Club Caza y Pesca Pato Cuá llevó a cabo el pasado viernes 24 de julio su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que los socios aprobaron la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025/2026 y eligieron a las nuevas autoridades que conducirán la institución.

Durante el encuentro también recibió un amplio respaldo el tema tratado en la Asamblea Extraordinaria, referido al futuro dominial del terreno del club, considerado un aspecto clave para el desarrollo institucional.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: