Villa Ocampo: La Municipalidad promovió una reunión para avanzar en la regularización dominial de viviendas

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante una reunión informativa en el Salón «30 de Noviembre» del Palacio Municipal, con vecinos de los barrios Sur y El Progreso, en el marco del proceso de regularización dominial de inmuebles pertenecientes a la familia García.

El encuentro fue encabezado por el Dr. Ramos, abogado representante de la familia García, y contó con el acompañamiento del Gobierno Municipal, que impulsó este espacio de diálogo con el propósito de acercar a las partes y generar un ámbito de intercambio directo.

Durante la reunión, los vecinos pudieron plantear sus situaciones particulares, expresar sus inquietudes y recibir información sobre el estado del proceso, con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan la regularización de cada caso.

Desde la Municipalidad se destacó la importancia de promover estas instancias de diálogo, entendiendo que el trabajo conjunto entre las partes constituye el camino para encontrar respuestas concretas a una problemática que involucra a numerosas familias de la ciudad.

El Gobierno Municipal continuará acompañando este proceso, facilitando el diálogo y articulando las acciones necesarias para contribuir al avance de la regularización dominial y brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos involucrados.