CODESELT inaugurará una nueva sala velatoria en San Antonio de Obligado

El acto se realizará el viernes 31 de julio y contará con la bendición de las instalaciones, además de la participación de autoridades, asociados y vecinos.

CODESELT Ltda. inaugurará una nueva sala velatoria en la localidad de San Antonio de Obligado, una obra destinada a brindar un espacio de contención, respeto y acompañamiento a las familias en momentos de duelo.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 10:00, en la calle principal de la localidad, donde se realizará la bendición de las instalaciones y participarán autoridades, asociados y vecinos.

Desde la cooperativa señalaron que la nueva sala velatoria fue concebida para ofrecer un servicio moderno y adecuado a las necesidades de la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento a las familias en circunstancias difíciles.

Asimismo, destacaron que esta obra representa un importante avance en los servicios que brinda CODESELT, reafirmando su compromiso con el bienestar, la solidaridad y la cercanía con los habitantes de San Antonio de Obligado.

La institución invitó a toda la comunidad a participar de este significativo acontecimiento, que marca un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios sociales de la cooperativa.