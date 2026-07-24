Villa Ocampo fue sede de una capacitación para fortalecer a las asociaciones civiles

Con una importante convocatoria, se desarrolló en nuestra ciudad una nueva jornada del Ciclo de Fortalecimiento Institucional, una propuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, junto a la Inspección General de Personas Jurídicas (RPJEC), con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Ocampo.

La capacitación, denominada «Asociaciones Civiles: herramientas para la gestión ante los desafíos actuales», estuvo destinada a representantes de asociaciones civiles, clubes, comisiones vecinales y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes participaron de un espacio de formación orientado a fortalecer la gestión institucional y brindar herramientas para afrontar los desafíos actuales.

Durante la jornada, los equipos técnicos de la RPJEC abordaron aspectos vinculados a la constitución, regularización, administración y funcionamiento de las entidades, brindando asesoramiento y respondiendo consultas de los participantes.

La actividad se llevó a cabo en el Complejo Arno y contó con una destacada participación de dirigentes e integrantes de instituciones de Villa Ocampo y la región, reflejando el interés de las organizaciones por fortalecer su trabajo y continuar creciendo al servicio de la comunidad.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar este tipo de espacios de capacitación y articulación con el Gobierno de la Provincia, que permiten acompañar el crecimiento y la consolidación de las instituciones locales, reconociendo el valioso rol que cumplen en la vida social, deportiva y comunitaria de la ciudad.