Villa Ocampo: Avances en la planificación preventiva ante el posible fenómeno El Niño

Con el objetivo de anticiparse a posibles escenarios climáticos adversos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado local, el pasado miércoles 22 de julio se llevó a cabo una reunión de gabinete ampliado en el Palacio Municipal de Villa Ocampo, encabezada por el intendente Cristian Marega.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados a la planificación institucional frente al posible desarrollo del fenómeno de El Niño , previsto para fines de agosto y los meses posteriores. La reunión permitió definir lineamientos de trabajo orientados a la prevención, la infraestructura, la asistencia social, la comunicación y la articulación con distintas instituciones de la comunidad.

Entre las principales acciones previstas se destacan la elaboración del protocolo general de actuación ante emergencias, la capacitación del personal municipal, la coordinación con la Junta Local de Protección Civil y la definición de funciones específicas para cada área del municipio, con el propósito de brindar una respuesta rápida, organizada y eficiente ante eventuales contingencias.

En materia de infraestructura, se presentó un relevamiento del sistema de desagües urbanos y se establecieron obras prioritarias destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, incluyendo tareas de limpieza y mantenimiento, nuevas intervenciones hidráulicas y el refuerzo de sectores considerados estratégicos para disminuir el riesgo de anegamientos.

Asimismo, se avanzó en la organización del esquema de asistencia social, definiendo espacios para eventuales centros de evacuación y fortaleciendo el trabajo articulado con Cáritas, iglesias evangélicas, Club de Leones, clubes deportivos y otras organizaciones comunitarias, que podrán colaborar en la coordinación de la asistencia y la distribución de donaciones en caso de ser necesario. También se prevé la convocatoria de voluntarios para acompañar las acciones de respuesta ante posibles emergencias.

Otro de los ejes centrales será el desarrollo de una campaña de prevención y concientización, destinada a informar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpios los desagües, cunetas y alcantarillas, evitar arrojar residuos que obstaculicen el drenaje y utilizar exclusivamente los canales oficiales del municipio para acceder a información y recomendaciones.

Desde el Gobierno Municipal destacaron que estas acciones forman parte de una planificación preventiva que busca preparar a Villa Ocampo ante un posible escenario de lluvias intensas y crecientes, fortaleciendo el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales y las instituciones de la comunidad para proteger a los vecinos y minimizar el impacto de los fenómenos climáticos.