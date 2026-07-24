Una nueva inversión Provincial llega a escuelas del Norte Santafesino en el marco del programa 1000 aulas

El gobernador MAXIMILIANO PULLARO y el senador Orfilio Marcón firmaron un convenio por $280.000.000 para construir 5 aulas en Reconquista, Avellaneda, El Sombrerito y Villa Ana.

En ese sentido, Marcón destacó que cada nueva aula representa más oportunidades para nuestros chicos, y es una respuesta concreta del Gobierno de MAXI PULLARO a las necesidades de las comunidades educativas del departamento General Obligado, remarcando la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura escolar.

Las obras forman parte del programa Mil Aulas, que ya alcanzó 730 aulas ejecutadas en toda la Provincia, con una inversión de 40.880 millones, es decir para cada aula 56.000.000 de pesos.

Del acto participaron además los intendentes Enrique Vallejos, Gonzalo Braidot, Luis Van de Velde e Iván Alfonso, la diputada nacional Gisela Scaglia y el ministro de Educación José Goity.