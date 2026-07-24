El periodista Coni Cherep analizó el conflicto paritario y el escenario político en Santa Fe

El periodista santafesino analizó la discusión paritaria en la provincia, comparó la postura sindical con la adoptada en Buenos Aires y sostuvo que detrás del rechazo a la propuesta oficial existen intereses políticos y electorales.

El periodista santafesino Coni Cherep formuló fuertes cuestionamientos hacia la conducción de los gremios docentes provinciales al analizar la discusión salarial que atraviesa Santa Fe. Lo hizo durante una entrevista brindada en la mañana de este viernes 24 de julio al programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás.

Durante la conversación, Cherep reconoció que abordar el salario de los trabajadores de la educación exige responsabilidad, debido a que se trata de ingresos que, según remarcó, no pueden considerarse privilegiados.

“Estamos hablando de salarios que no son, bajo ningún aspecto, acomodados. Los docentes tienen dificultades como las tiene gran parte de los trabajadores argentinos”, expresó.

Sin embargo, planteó que la discusión no puede quedar limitada únicamente al porcentaje ofrecido por el Gobierno provincial. A su entender, también debe analizarse el contexto político y sindical en el que se desarrolla el conflicto.

Diferencias entre los gremios

Cherep señaló como un dato significativo que organizaciones estatales como ATE y UPCN hayan aceptado la propuesta salarial, mientras que desde el sector de la salud representantes de AMRA manifestaron una valoración favorable del ofrecimiento.

En contraposición, cuestionó la posición asumida por la conducción de AMSAFE, a la que describió como especialmente confrontativa frente a la administración provincial.

“Llama mucho la atención que otros sectores hayan considerado superadora la propuesta y que la conducción sindical docente aparezca completamente enfrentada, como si se tratara de una oferta absolutamente negativa”, sostuvo.

Para el periodista, detrás de esa postura existiría un fuerte componente político vinculado con la pertenencia partidaria de algunos referentes gremiales y con las expectativas electorales de cara a 2027.

“Hay una conducción sindical que comienza a hacer pesar su pertenencia política y sus pretensiones electorales. Uno tiene derecho a preguntarse si no están jugando partidariamente con el conflicto”, afirmó.

La comparación con Buenos Aires

Uno de los ejes centrales de su análisis fue la comparación entre las negociaciones salariales desarrolladas en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires.

Según las cifras mencionadas durante la entrevista, el salario docente bonaerense se encontraría por debajo del ofrecido en Santa Fe. Cherep cuestionó que sectores sindicales políticamente cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof acepten allí determinadas condiciones, pero adopten una posición más rígida frente al Gobierno santafesino.

“¿Por qué en Buenos Aires aceptan una propuesta salarial inferior y en Santa Fe, donde el ingreso sería mayor, deciden entrar en conflicto? Esa diferencia permite pensar que existe un componente político”, manifestó.

También sostuvo que algunos dirigentes sindicales mantuvieron durante la gestión de Omar Perotti una actitud menos confrontativa, incluso cuando se eliminó temporalmente la denominada cláusula gatillo.

Cherep recordó que ese mecanismo de actualización salarial fue restablecido hacia el final de la anterior administración y consideró que continuar reclamando diferencias correspondientes a 2023 constituye una discusión que debe ser analizada dentro de aquel contexto económico y político.

El presentismo y la decisión de los docentes

Otro de los aspectos abordados fue el impacto que podría tener una eventual medida de fuerza sobre el incentivo por asistencia implementado por el Gobierno provincial.

El periodista señaló que una cantidad creciente de docentes percibe actualmente ese reconocimiento económico, lo que, desde su perspectiva, reflejaría una voluntad mayoritaria de mantener la asistencia y la continuidad de las clases.

“Habrá que observar qué decide finalmente cada docente. Una cosa es la postura de la conducción gremial y otra es lo que pueda resolver el trabajador frente a la posibilidad de perder el incentivo”, expresó.

Cherep consideró probable que la asamblea sindical rechace el ofrecimiento oficial y avance con medidas de fuerza. No obstante, insistió en que la discusión debe contemplar tanto la realidad salarial como las consecuencias educativas de los paros.

El impacto sobre los estudiantes

En el tramo final de la entrevista, Cherep advirtió que la reiteración de medidas de fuerza termina afectando directamente a los alumnos.

“No se puede comenzar cada semestre o cada período escolar con uno, dos o tres paros. Son días de clases que pierden los chicos”, sostuvo.

El periodista recordó las dificultades registradas en materia de comprensión lectora y matemática, y relacionó las recientes mejoras educativas con una mayor regularidad en el dictado de clases y en el vínculo entre docentes y estudiantes.

“Los chicos no pueden transformarse en una cuestión secundaria. Cuando se habla ligeramente de dos días de paro, hay que entender que esa decisión impacta sobre el aprendizaje”, remarcó.

Finalmente, Cherep aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra los docentes ni contra su derecho a reclamar mejores salarios, sino contra lo que considera una utilización política del conflicto por parte de determinadas conducciones gremiales.

“Todos queremos que los docentes ganen más. El debate no es si merecen un mejor salario, porque claramente lo merecen. La discusión es si resulta responsable rechazar una propuesta sin analizar el contexto y llevar nuevamente a las escuelas a un escenario de conflicto”, concluyó.

Gentileza: Antonio Paré