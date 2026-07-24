Villa Ocampo: Estudiantes participaron de una jornada de prevención y promoción de la salud

El jueves 23 de julio , se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 619 «Presbítero Luis Sponton» la charla «Hablemos sobre ITS, prevención y salud», una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de promover el acceso a información, la prevención y el cuidado de la salud.

La actividad fue organizada por el Área de Educación de la Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el Club de Leones de Villa Ocampo , y estuvo a cargo de la Dra. Silvia Garro , quien brindó dos encuentros —uno por la mañana y otro por la tarde—, generando un espacio de diálogo, reflexión y consulta sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la prevención y la importancia de adoptar hábitos saludables.

Participaron de la jornada estudiantes de las instituciones E.E.S.O. N.º 699 , E.E.T.P. N.º 619 , E.E.S.O.P.I. N.º 8114 e I.S.P.I.G.M.O. N.º 9094 , quienes pudieron intercambiar inquietudes y fortalecer sus conocimientos sobre una temática de gran relevancia para su desarrollo integral.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se continúa impulsando este tipo de iniciativas educativas, convencidos de que la información, la prevención y el trabajo articulado con las instituciones de la comunidad constituyen herramientas fundamentales para promover el bienestar y el cuidado de la salud de los jóvenes.