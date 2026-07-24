UPCN y ATE aceptaron la propuesta salarial del Gobierno Provincial para el segundo semestre de 2026

Los gremios de la administración central avalaron este jueves la oferta paritaria tras la votación de sus afiliados. La propuesta de la Provincia incluye mínimos garantizados que llegan a representar un aumento semestral de 15,5 %, lo que significará una mejora anual del 36 %.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe recibió la aceptación formal de las seccionales Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la propuesta de política salarial presentada en la Comisión Paritaria Central para el período julio–diciembre de 2026.



La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de los respectivos procesos de votación. En el caso de UPCN la oferta tuvo un 69 % de aceptación. En tanto, ATE tuvo un 61% de aceptación.



Vale recordar que la oferta del Gobierno Provincial incluye mínimos garantizados, por lo cual la mayor parte de los trabajadores tendrán un incremento semestral de hasta 15,5 %, lo que sumado al incremento del primer semestre, alcanzará un aumento anual del 36 %.



La oferta salarial del Gobierno de Santa Fe está compuesta por un aumento del 2 % en julio con un mínimo garantizado de $ 80.000; 1,8 % en agosto y 1,7 % en septiembre con un mínimo garantizado de $ 100.000; 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre con un mínimo garantizado de $ 130.000; y 1,5 % en diciembre, con un mínimo garantizado de $ 180.000, todos con incidencia en el aguinaldo.



Vale recordar además que en línea con el planteo del gobernador Maximiliano Pullaro, de garantizar que ningún trabajador tenga incremento inferior al 17,1 % en el primer semestre, que es lo que marcó el índice de inflación, se analizará cada caso y se liquidará la diferencia mediante planilla complementaria para el mes de junio a quienes no hayan llegado a porcentaje.