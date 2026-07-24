Las Toscas: Se viene el Tour Interactivo Suramericano

La Municipalidad de Las Toscas tiene el agrado de invitarlos a participar del Tour Interactivo Suramericano, una propuesta que llegará a nuestra ciudad en el marco de la promoción de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Será una jornada destinada a toda la familia, con experiencias interactivas, actividades deportivas y espacios recreativos que permitirán vivir de cerca el espíritu de uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

📅 Jueves 30 de julio

🕤 De 9:30 a 16:30 hs

📍 Plaza 23 de Agosto

Durante la jornada habrá experiencias inmersivas, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis, estación de arte, simuladores, E-Games y muchas propuestas más.

Entrada libre y gratuita.