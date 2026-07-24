Schueri analizó la pulseada docente y el nuevo escenario electoral de Santa Fe rumbo a 2027

En una edición especial de Estilo Propio, el periodista santafesino advirtió sobre las dificultades para profundizar el conflicto salarial docente y explicó las negociaciones políticas que podrían modificar el sistema de votación provincial.

En la mañana del jueves 23 de julio, el reconocido periodista y analista político santafesino Darío H. Schueri participó de una edición especial del programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás. Durante la entrevista realizó un amplio análisis de dos asuntos centrales de la agenda provincial: la negociación salarial con los docentes y la reforma electoral que se debate con vistas a los comicios de 2027.

Paritaria docente: rechazo gremial y dificultades para avanzar con medidas de fuerza

Schueri consideró que el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y los gremios docentes difícilmente encuentre una resolución inmediata. Amsafé y Sadop calificaron como insuficiente la propuesta presentada para el segundo semestre y cuestionaron que el incremento efectivo sobre los haberes sería inferior al porcentaje anunciado oficialmente.

La oferta fue comunicada como una mejora cercana al 15%, aunque los representantes docentes sostienen que el aumento real sobre el salario rondaría el 10,1% y no permitiría recuperar la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Los sindicatos también plantearon objeciones por la situación de los jubilados y reclamaron mecanismos de actualización frente a la inflación.

Según el análisis de Schueri, el Gobierno provincial dispone actualmente de una posición política favorable para mantener su propuesta. En ese contexto, señaló que la aceptación alcanzada en otros sectores de la administración pública reduce las posibilidades de que el rechazo docente obligue al Ejecutivo a modificar sustancialmente el ofrecimiento.

Uno de los aspectos determinantes es el programa Asistencia Perfecta, que otorga incentivos económicos a los docentes que no registran ausencias. Para el periodista, el impacto de perder ese beneficio representa un fuerte condicionamiento al momento de decidir una huelga.

“El trabajador puede compartir el reclamo gremial, pero también analiza cuánto perderá de su salario y qué resultado concreto podría obtener con la medida de fuerza”, explicó durante la entrevista.

Schueri sostuvo que las organizaciones docentes podrían optar por movilizaciones, asambleas, actos públicos y acciones de visibilización, pero con mayores dificultades para conseguir una adhesión masiva a los paros.

Reforma electoral: diferencias dentro del oficialismo

El segundo eje de la conversación estuvo centrado en la reforma electoral que analiza la Legislatura santafesina. Schueri explicó que existen diferencias importantes entre los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, especialmente respecto de la cantidad de boletas y la posibilidad de presentar listas independientes.

El PRO presentó un proyecto propio que propone mantener las cinco boletas correspondientes a gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales, tanto en las elecciones primarias como en las generales. Además, plantea que las PASO sean optativas para los electores y permite que una lista de diputados pueda competir sin estar obligada a presentar una candidatura a gobernador. Una posibilidad similar se contempla para las listas de concejales respecto de los postulantes a intendente.

Estas definiciones marcan diferencias con la propuesta impulsada por sectores de la Unión Cívica Radical, que inicialmente pretendían reducir la cantidad de boletas en las elecciones generales.

De acuerdo con Schueri, la negociación entre radicales, socialistas y peronistas podría desembocar en un esquema intermedio de tres boletas para los comicios generales: una que reúna al candidato a gobernador con la lista de diputados, otra que vincule a los candidatos a intendente con sus concejales y una tercera destinada exclusivamente a los postulantes al Senado provincial. Para las PASO se mantendrían los cinco cuerpos actuales.

El denominado modelo “a la cordobesa”

El eventual diseño para las elecciones generales es identificado políticamente como un sistema “a la cordobesa”. En una misma boleta aparecerían alineados los candidatos del Poder Ejecutivo con sus respectivas listas legislativas.

Sin embargo, el elector conservaría la posibilidad de dividir su voto. Podría, por ejemplo, elegir al candidato a gobernador de un espacio y acompañar a los diputados de otra fuerza política. La misma alternativa se aplicaría para intendentes y concejales.

Schueri advirtió que el diseño deberá ser suficientemente claro para evitar confusiones o votos anulados. Aunque remarcó que no debe subestimarse la capacidad del electorado, consideró indispensable desarrollar una campaña de información antes de implementar cualquier modificación.

Otro de los puntos que todavía permanece en discusión es la incorporación de un casillero que permita votar la lista completa de un partido o frente mediante una sola marca.

El final de las listas independientes

Uno de los objetivos centrales del proyecto vinculado al radicalismo sería eliminar las denominadas listas “sueltas” o independientes.

En caso de aprobarse esa condición, una agrupación que pretenda presentar candidatos a diputados debería llevar obligatoriamente una fórmula para gobernador y vice. De igual manera, una lista de concejales tendría que estar acompañada por un candidato a intendente.

El PRO, en cambio, propone conservar la posibilidad de competir por una categoría sin presentar postulantes para el resto de los cargos, una diferencia que anticipa una negociación compleja dentro de la propia coalición oficialista.

Una campaña electoral corta e intensa

Las elecciones generales de Santa Fe están proyectadas para el domingo 13 de junio de 2027, mientras que las primarias se realizarían aproximadamente dos meses antes. El cierre de listas previsto para febrero dará inicio a una campaña breve, pero de gran intensidad política.

Schueri señaló que el Gobierno pretende resolver la legislación electoral durante las próximas semanas para que los partidos puedan comenzar a ordenar sus candidaturas y estrategias territoriales antes de finalizar 2026.

En ese escenario, las apariciones públicas, las recorridas por el interior y la presencia de posibles candidatos en los medios locales comenzarán a multiplicarse mucho antes de la presentación formal de las listas.

La entrevista dejó expuestas dos pulseadas decisivas para la provincia: una discusión salarial marcada por las limitaciones económicas y gremiales, y una reforma electoral que podría modificar profundamente la manera en que los santafesinos elegirán a sus autoridades.

Gentileza: Antonio Paré