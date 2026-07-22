Villa Ocampo: El Intendente recibió representantes del Centro de Jubilados

El intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega , recibió el 21 de julio en el Palacio Municipal a integrantes del Centro de Jubilados de Villa Ocampo , en un encuentro de trabajo destinado a dialogar sobre distintas iniciativas y proyectos vinculados al bienestar de las personas mayores de la ciudad.

Durante la reunión, los representantes de la institución presentaron propuestas e inquietudes relacionadas con mejoras para el Centro de Jubilados y se abordó, además, el futuro funcionamiento de la oficina de PAMI en nuestra localidad, analizando alternativas y gestiones que permitan fortalecer la atención y los servicios destinados a los afiliados.

El encuentro permitió intercambiar ideas y avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el municipio y la institución, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con las instituciones de la comunidad, promoviendo espacios de escucha, participación y articulación para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas.