Peralta pidió informes por presuntas irregularidades en la cobertura de suplencias del 107 en Villa Ocampo

Peralta pide informes sobre cómo se cubren las vacantes en el 107 en Villa Ocampo, tras denuncias por parte de choferes de presuntas irregularidades.

En la posta del 107 de Villa Ocampo, varios choferes de ambulancias denunciaron, ante un medio radial de Las Toscas, que las vacancias o suplencias que se producían eran siempre cubiertas por una misma persona, que no se encontraba dentro del escalafón de suplencias que esperan a ser convocados: la Srta. Celene Sánchez.

Celene Sánchez es la hija del Sr. Leonardo Sánchez, jefe de la posta del 107 de Villa Ocampo. Así, parecería, según la denuncia de los choferes, que “todo queda en familia”. Es decir, en vez de convocarse a los choferes que cumplen con todos los requisitos y los pasos legales formando un escalafón u orden de reemplazo, quien es designada es una persona que ni siquiera estaría en el escalafón y que sería beneficiaria de ese lugar sólo por ser “hija de…”.

De esta situación tomó conocimiento el Diputado Peralta y, tras ello, ingresó un pedido de informes. “La realidad es que lo que denuncian los trabajadores es muy grave y es un claro caso de nepotismo, de confirmarse verdadero. Los choferes cuentan incluso con capturas de las redes sociales de la Srta. Sánchez donde aparece con indumentaria del 107 y manejando los vehículos”, relató Peralta.

“Todo esto, de forma preliminar resulta irregular. Pero para ello, debo tener información oficial por lo que mi primera medida es solicitar información al Ministerio de Salud”. En ese sentido es que Peralta ingresó este pasado Lunes -y tras el receso legislativo- un pedido de informes en que solicita:

1. Cuál es el procedimiento vigente para la selección y convocatoria de choferes destinados a cubrir suplencias, licencias y reemplazos temporarios en el mencionado Centro Operativo Territorial;

2. Si existe un escalafón, registro, orden de mérito o listado oficial actualizado de aspirantes habilitados para realizar dichas suplencias. En caso afirmativo, remita copia e indique los criterios utilizados para determinar el orden de convocatoria;

3. Detalle la totalidad de las suplencias y reemplazos de choferes efectuados durante los últimos doce meses, indicando, en cada caso, la persona convocada, la fecha y duración de la prestación;

4. Si la señora Celene Sánchez integra el escalafón, registro, orden de mérito o listado oficial actualizado de choferes habilitados para cubrir suplencias dentro del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 y, en caso de haber sido convocada para prestar servicios en la posta de Villa Ocampo, informe las fechas, la modalidad de contratación o designación, el fundamento normativo, el acto administrativo correspondiente y la autoridad que dispuso o autorizó cada convocatoria;

5. Si las autoridades del Ministerio de Salud y/o del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 recibieron reclamos, denuncias o presentaciones vinculadas con presuntas irregularidades en la cobertura de dichas suplencias. En caso afirmativo, detalle las actuaciones iniciadas y las medidas adoptadas;

El Diputado reconquistense finalizó diciendo que “este gobierno declama transparencia todo el tiempo, por eso, si esto llega a ser verdad, habrá que tomar las sanciones que correspondan y ser muy severos contra quienes lesionan los derechos de otros trabajadores”.

Así, el proyecto será tratado en comisiones y luego en el recinto previo a llegar al Ministerio de Salud, el que oportunamente, deberá dar detalles de lo acontecido.