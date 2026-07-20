Salvador Di Stefano: Argentina ante una ola de dólares

Por Salvador Di Stefano

El Banco Central no para de comprar dólares, poniéndole un piso al tipo de cambio, y acrecentando reservas. Esto le da fortaleza al plan económico. Los dólares de inversiones superan a la demanda de dólares por vacaciones.

El gobierno logro una compra de dólares muy importante en el año 2026, esto está directamente relacionado con una mejora sustancial en los niveles de exportación, y la llegada de fondos para financiar el crecimiento de las empresas, y bonos provinciales que se aplicarían a obra pública. El Banco Central República Argentina (BCRA) compro desde que asumió Javier Milei hasta el jueves 16 de julio U$S 34.384 millones, en lo que va del año 2026 U$S 12.580 millones, y en lo que va de julio U$S 1.406 millones.

El tesoro en lo que va del año coloco bonos en el mercado interno por U$S 4.620 millones, de los cuales U$S 2.000 en el bono AO27, U$S 2.000 en el bono AO28 y U$S 620 millones en el bono AO29 que tiene como meta capturar U$S 2.000 millones. El gobierno ya tiene los dólares necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda del año 2026, y ya trabaja en juntar unos U$S 3.700 millones excedentes para financiar los vencimientos del año 2027.

En la estrategia de consolidar el crecimiento económico, se trabajará para crecer en la cantidad de reservas. Por estas horas la tesorería ya no compraría más dólares al BCRA para afrontar pagos de deuda durante el año 2026, por ende, estaremos ante una mejora sustancial de las reservas, ya sea por los dólares que el tesoro capture en el mercado y los termine alojando en el BCRA hasta el momento del pago de la deuda, como también por las compras que realice el BCRA en el mercado.

El BCRA compra dólares cuando la oferta de dólares supera a la demanda, de esta forma cumple un doble rol; acrecentar reservas y poner un piso al tipo de cambio, ya que, de no mediar la intervención del ente rector, el dólar bajaría mucho más. El propio gobierno estima que para el año 2026 compraría unos U$S 17.000 millones, si la proyección sería la correcta solo le quedaría por delante comprar U$S 4.420 millones. Por estas horas parecería que podría superar esta cifra, por ahora, y solamente por ahora, dejaremos esta estimación vigente.

Todo esto se produce sin una gran liquidación del campo, que todavía espera mejores condiciones para exportar. Creemos que las compras de dólares están más atadas al ingreso de capitales vía colocación de Obligaciones negociables de empresas argentinas en el exterior o bien bonos provinciales. Estas compras en el mes de julio han abastecido holgadamente la demanda de dólares por turismo, algo que creía que podría imponerse sobre la oferta este mes. El resultado fue un dólar que no pudo superar la barrera de los $ 1.500 y se ubica en $ 1.476 el dólar mayorista y $ 1512,5 el dólar MEP.

Como queda el tablero financiero

El gobierno sigue roleando deuda en $ y en U$S post acto electoral del año 2027, por ende, la da más previsibilidad al mercado. Las tasas en pesos en los bancos se ubican en torno del 20% anual, y las letras de corto plazo que emite la tesorería se ubican en el 24% anual. Colocaciones para el año 2028 ajustados por tasa Tamar rinden el 34.5% anual, y en pesos ajustados por inflación rinden el 8,3% anual. Los bonos en dólares con vencimientos en los años 2028 y 2029 rinden el 8,0% anual.

Lo que viene, lo que viene

Las reformas a la ley de inocencia fiscal es un paso clave para la estrategia de financiamiento y crecimiento económico de cara a los próximos 18 meses. El consultor Cesar Litvin indica que podrían exteriorizarse U$S 50.000 millones, gracias a las modificaciones al proyecto. La semana próxima será clave porque ingresaría a la Cámara de Diputados, y se augura que no habría inconvenientes en aprobar las modificaciones, que deberían estar en el boletín oficial antes del vencimiento de ganancias el 31 de julio.



Si se llega a este nivel de exteriorización veremos depósitos en dólares en niveles record, hoy estos depósitos suman U$S 43.785 millones (públicos + privados). Esto traerá como correlato suba de reservas brutas, mayor financiamiento y tasas en dólares más bajas.

Conclusiones

. – El resultado fiscal de junio no fue el mejor, pero hay que destacar que se postergo el pago de impuesto a las ganancias y su impacto se sentirá en julio en donde se puede revertir el rojo de junio. El campo sigue sin liquidar, esperando una mejora de precios en Chicago, una baja de combustibles y una mejora en el tipo de cambio, esto también afecta el resultado fiscal ya que los derechos de exportan dejan de recaudarse. En el plano fiscal, creemos que en el segundo semestre vamos a ver una fuerte suba del resultado primario y financiero.

. – Dos empresas argentinas esperan aprobación para cotizar en Estados Unidos Gennia e YPF Luz, hacía muchos tiempos que no vivíamos colocaciones de este tipo en el exterior. Se coloca en bolsa el 25% de YPF Luz x que se retiran inversores extranjeros, Gennia va en busca de fondos frescos para inversión.

. – Argentina se financia en pesos ajustados por inflación y dólares a una tasa del 8,0% anual al año 2028/29. Los bonos GD 38 rinden el 7,9% anual. El riesgo país se ubica en 410 puntos. Si nos ayuda el contexto internacional, y Estados Unidos termina la guerra con Irán, no descartemos que se abra una ventana para que Argentina tomo deuda en los mercados voluntarios a tasas muy competitivas. Eso le daría más reservas, más respaldo a los futuros pagos de deuda, y podría ayudar a que se monetice más la economía.

. – Estamos en las puertas de la venta de Metrogas, que acaba de anunciar un dividendo en efectivo importante, resta que el Estado le asegure una extensión de la concesión, y el negocio esta cerrado, YPF lograría un efectivo importante, y los nuevos dueños una empresa con una caja interesante.