Villa Ocampo: Abren las inscripciones para el taller de Soldadura y Herrería

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Soldadura y Herrería, una propuesta de formación destinada a quienes deseen adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y ampliar sus oportunidades de capacitación.

El taller dará inicio el viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura, donde se desarrollarán las clases con el objetivo de brindar herramientas básicas y técnicas en el oficio de la soldadura y la herrería.

Las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción comunicándose al 3482 466682 o acercándose personalmente a la Casa de la Cultura, donde recibirán toda la información necesaria sobre la propuesta.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se continúa promoviendo espacios de capacitación y aprendizaje que fortalecen el desarrollo personal, la formación en oficios y la generación de nuevas oportunidades para los vecinos y vecinas de la ciudad.