Las Toscas: Nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica

La campaña se desarrollará el martes 21 de julio en los barrios Quompi y Estación, con el objetivo de promover la salud animal y prevenir la rabia.

La Municipalidad de Las Toscas llevará adelante una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos de la ciudad.

La actividad se realizará el martes 21 de julio en los salones de usos múltiples (SUM) de dos barrios:

10:30: Barrio Quompi.

Barrio Quompi. 11:30: Barrio Estación.

Desde el municipio recordaron que la vacunación está dirigida a mascotas mayores de cuatro meses de edad, que deberán ser trasladadas con correa o con las medidas de seguridad correspondientes para garantizar una atención ordenada.

La campaña forma parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud animal que impulsa la Municipalidad, promoviendo la tenencia responsable y la protección de toda la comunidad frente a enfermedades como la rabia.

La vacunación es libre y gratuita.