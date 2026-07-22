Las Toscas: Mujer detenida acusada de disparar con un rifle de aire comprimido contra un trabajador

La víctima, empleado de una empresa de cable, sufrió lesiones leves mientras realizaba tareas en el barrio Ingenio. La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por la Justicia.

Una mujer fue detenida en la ciudad de Las Toscas en el marco de una investigación por un hecho ocurrido el 20 de julio, cuando un trabajador de una empresa de cable denunció haber sido atacado con un rifle de aire comprimido mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Según informó la Unidad Regional IX, la denuncia fue radicada en la Comisaría 5.ª por un hombre mayor de edad, empleado de la empresa Horizonte Cable, quien manifestó que se encontraba junto a un compañero trabajando sobre el tendido de fibra óptica en un predio del barrio Ingenio, en cercanías del ex ingenio azucarero.

De acuerdo con su relato, mientras desarrollaban las tareas sintió un impacto en su cuerpo y luego otro, advirtiendo pequeños orificios en su pantalón. En ese momento observó a una mujer salir detrás de un árbol portando un aparente rifle de aire comprimido, quien les exigió que se retiraran del lugar alegando que era de su propiedad.

El trabajador fue trasladado al SAMCo de Las Toscas, donde el médico de turno diagnosticó lesiones leves.

Como parte de la investigación, el 21 de julio se llevó adelante un allanamiento en el predio del ex Ingenio Azucarero, donde reside la presunta autora. El procedimiento fue ordenado por la jueza penal interviniente y contó con la participación de personal de la Comisaría 5.ª, la Subcomisaría 8.ª de San Antonio de Obligado y la Patrulla Urbana Zona Norte.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la detención de la mujer, quien fue trasladada a sede policial por disposición del fiscal interviniente.

Del procedimiento fueron informados el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial.