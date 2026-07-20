Villa Ocampo: Avisos Parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 20 al 26 de julio.

MARTES 21:

19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en el Templo.

MIÉRCOLES 22:

19:00 hs: Misa en el Templo.

JUEVES 23:

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 24:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San Roque.

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 25: Santiago, apóstol

17:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 26: Decimoséptimo Domingo durante el Año

Santa Ana y San Joaquín

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).

10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San José.

19:00 hs: Misa en el Templo.

OTROS AVISOS

BONO PARROQUIAL – SORTEO MENSUAL JULI: Se comunica que en el sorteo de la cuota al día del mes de julio del Bono Parroquial fue favorecida la Sra. Antonela Schervinsky, con el número 795. Muchas gracias por su colaboración.

CURSO PARA LECTORES: Los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, a las 20:00 hs., estaremos ofreciendo esta formación para todos aquellos que brindan este servicio en nuestra Parroquia.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LITURGIA: El próximo sábado 25 de julio se realizará este encuentro de formación sobre el tema “Canto y Música en la Liturgia”, de 08:30 a 16:00 hs., en Reconquista. Más información la tendrán en Cartelera y Secretaría Parroquial.

ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Si alguien necesita de un medio para trasladarse, comunicar con Librería Parroquial, a la brevedad. Oramos, desde ya, por Fernando y su futuro ministerio diaconal.

NOVENA A SAN CAYETANO: Comenzará el próximo miércoles 29, con Misa a las 14:00 y 19:00 hs., la mayoría de los días. Luego daremos más información.