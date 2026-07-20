Schueri: Pullaro no quiere a «El Niño» de rival el año que viene

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

“Si cada uno hace la parte que le corresponde, podremos reducir el costo que estas lluvias puedan generar sobre los ciudadanos y sobre nuestro sistema productivo” advirtió el Gobernador Pullaro ante casi medio millar de dirigentes políticos que gobiernan pueblos y ciudades del centro norte de la Provincia, sobre la prevención para mitigar los efectos del fenómeno El Niño cuya intensidad es incierta, pero ocurrirá en un año electoral.

El Gobernador sabe perfectamente que si El Niño fuese intenso, el agua arrastraría todo a su paso, inclusive votos, ya que se prolongaría hasta el inicio del electoral 2027 con elecciones PASO en abril. En el gobierno son muy conscientes de que un pueblo – y “su campo” – inundado, es un jefe comunal o intendente que ve peligrar su reelección, y en la desesperación ante los reproches de los vecinos tenderá a trasladar las responsabilidades “hacia arriba”, sin mirar pelo ni marca.



De allí que el gobierno no quiere quedar a la defensiva explicando excusas, y le está mostrando a todo el mundo lo que viene haciendo en materia hidráulica, vial, coordinación sanitaria y social, o sea todo el ecosistema de defensa civil para actuar inmediatamente ante una contingencia de desastre. Y no se quedó territorio adentro, se reunió con los gobernadores de Chaco y Santiago del Estero (que derivan sus aguas, pendiente mediante, hacia Santa Fe) por el mismo tema.



El mensaje político del gobierno fue claro: la prioridad es El Niño; el embellecimiento de los pueblos puede esperar (lo dijo con todas las letras el ministro de gobierno Fabián Bastía). Traducido en lenguaje político: habrá plata – diez mil millones de pesos – pero no la pidan para otra cosa que no sean acciones para prevenir el fenómeno climático. Hasta cuatro helicópteros se dispondrán.



Mientras prenden velas para que nada de lo pronosticado de manera catastrófica ocurra.

Ley electoral ¿a la medida de radicales, peronistas y socialistas?

Con miras a tratarla el último jueves de este mes en la Cámara de Senadores, la Ley Electoral nacería con la impronta del consenso – y las concesiones- entre radicales, socialistas y peronistas. Y el enojo de los partidos minoritarios.



Todo indica que la actual boleta unica con sus cinco cuerpos sería utilizada para las PASO, con la obligatoriedad para cada Frente o Partido de inscribir precandidato a Gobernador conjuntamente con su lista de diputados ¿y también los 14 precandidatos a senadores?; todo ello para que luego en las Generales, con el diseño de la boleta “a la cordobesa”, no haya listas “sueltas”.



Ahora bien: el consenso entre radicales, socialistas y peronistas llevaría a que todos hagan concesiones, de manera tal que de las dos boletas para la General pergeñada por el radicalismo y las cinco de socialistas y peronistas se arribaría a tres, toda vez que los senadores irían con boleta separada del gobernador y los diputados, y de los intendentes con sus concejales. También se “partiría la diferencia” para el umbral a los fines de acceder a una banca: del 5% del padrón escrito por los radicales y el 3% de peronistas y socialistas, quedaría en el salomónico 4%.

Tal como se resignó el diputado evangélico Juan Argañaraz (Inspirar), habrá que comenzar a trabajar la construcción de alianzas “entre quienes tenemos los mismos principios y valores”, para no quedar excluidos del próximo proceso electoral. Principio que le cabría también a Amalia Granata, Carlos Del Frade y a todos quienes vean peligrar sus actuales bancas.

Mientras tanto, RDT Consultores incluyó un novedoso “índice de reelegibilidad” en su último sondeo de junio, arribando a la conclusión de que si el adversario de Javier Milei el año que viene fuese Axel Kicillof, el actual Presidente tendría la reelección asegurada en el balotaje (con el 52.8%).



RDT aclara: “si el peronismo definiera otro candidato, el resultado del balotaje —y con él el índice— podría modificarse. Es una foto del escenario actual, no un pronóstico; se lee con su banda, no como valor cerrado”.