Las Toscas: Detienen a un joven acusado de robar en una vivienda

El damnificado sorprendió al sospechoso cuando salía de la casa con parte de los elementos sustraídos. La Justicia ordenó su detención.

Un joven mayor de edad fue detenido en la ciudad de Las Toscas, acusado de haber cometido un robo en una vivienda tras ingresar al inmueble luego de escalar un muro perimetral y forzar una abertura.

Según informó la Comisaría 5.ª de la U.R. IX, el hecho fue denunciado en la mañana del 18 de julio por un hombre mayor de edad, quien manifestó que al llegar a su domicilio advirtió que desconocidos habían escalado el muro perimetral, forzado una reja de seguridad y roto una ventana para ingresar a la vivienda.

Del interior sustrajeron diversos elementos, entre ellos productos de higiene personal, un taladro eléctrico marca Black+Decker y un alargue blanco de aproximadamente cinco metros.

El denunciante relató además que logró interceptar al presunto autor y le exigió que exhibiera lo que llevaba consigo, constatando que entre sus pertenencias había algunos de los objetos que le habían sido robados.

A partir de esa información, los efectivos se dirigieron al domicilio del sospechoso, donde fueron recibidos por su madre. Tras ser informada de la situación, la mujer autorizó una requisa en la vivienda, aunque no se logró recuperar los elementos restantes denunciados como sustraídos.

Finalmente, el joven fue aprehendido y, luego de la comunicación con el fiscal interviniente a través del 0800 del Ministerio Público de la Acusación, se dispuso su detención.

La investigación continúa para intentar recuperar el resto de los objetos robados y esclarecer completamente el hecho.