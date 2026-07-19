Las Toscas invita a vivir la final del Mundial en la Plaza 23 de Agosto

La Municipalidad de Las Toscas convoca a toda la comunidad a compartir la gran final del Mundial este domingo 19 de julio, con una transmisión en vivo que se realizará en la Plaza 23 de Agosto.

El encuentro deportivo enfrentará a las selecciones de Argentina y España, y podrá seguirse desde las 14:00 horas en un espacio pensado para que vecinos y familias disfruten juntos de uno de los partidos más importantes del certamen.

Bajo el lema «Las Toscas ¡Fest Mundial!», la propuesta busca generar un punto de encuentro para alentar a la Selección Argentina y vivir la emoción de la final en comunidad.

Desde el municipio invitan a los vecinos a acercarse con anticipación para disfrutar de la jornada, que estará sujeta a las condiciones climáticas.

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